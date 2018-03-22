أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنّ بلاده ستهاجم أي مكان يتواجد فيه حزب العمال الكردستاني. وقال تشاووش أوغلو، في حوار مع وكالة “الأناضول” التركية وبثته قنوات محليّة، “ما قاله اردوغان حول عفرين (يمكن أن نهاجم ذات ليلة على حين غرة)، ينطبق على سنجار وقنديل وكل مكان يتواجد فيه حزب العمال الكردستاني”. وأضاف تشاووش “كنا قد توصلنا مع وزير خارجية أميركا السابق ريكس تيلرسون إلى تفاهم حول خريطة طريق تنص على بدء العمل بالإدارات المحليّة في منبج ومن ثم الانتقال إلى المدن في شرق الفرات”، لافتاً الى أن “أربيل أدركت خطأها بعد الاستفتاء وتريد أن تتقرّب من أنقرة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية