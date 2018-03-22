وزع الإعلام الحربي التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية مشهدا لإصابة طائرة حربية معادية بصاروخ “أرض جو” في سماء محافظة صعدة. وأظهر المشهد الذي وزعه الإعلام الحربي لحظة إطلاق الدفاعات الجوية صاروخ “أرض جو” باتجاه طائرة معادية من طراز F15 كانت تحوم في سماء صعدة.

ووثقت كاميرا الإعلام الحربي لحظة إصابة الطائرة المعادية بصاروخ الدفاعات الجوية واشتعال النيران فيها بعد الاصابة المباشرة. وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة طائرة F15 معادية تابعة للعدوان في سماء صعدة بسلاح مناسب.

يذكر أن الدفاعات الجوية تمكنت خلال الأشهر الماضية من اسقاط طائرة للعدوان نوع تايفون في سماء الجوف, كما أصابت طائرة معادية في سماء صنعاء.

المصدر: المسيرة نت