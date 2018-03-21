فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الاربعاء في 21-3-2018.

دمشق وريفها:

ـ سيطرَ الجيش السوري على نحو 70 بالمئة من المزارع المحيطة ببلدة عين ترما بالغوطة الشرقية لدمشق بعد دحر المجموعات المسلحة منها.

– من المقرر ان يتم صباح الغد نقل نحو 1500 مسلح بالإضافة الى 6000 شخص من افراد عوائلهم غير الراغبين بتسوية أوضاعهم من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق باتجاه محافظة ادلب عبر دفعتين اثنتين برعاية من الهلال الاحمر السوري، حسب الاتفاق الذي توصلت إليه الجهات المعنية مع المسلحين في المنطقة.

وفي السياق ذاته، سلَّم 30 مسلحاً أنفسهم للجيش السوري عبر ممر الموارد المائية في مدينة حرستا.

وكان من المفترض أن تخرج 20 حالة انسانية عبر الممر الموارد المائية برعاية الهلال الاحمر السوري ليتلقوا العلاج المناسب في مشافي الدولة السورية.

ـ عثر الجيش السوري على نفق للإرهابيين على عمق 15 متراً في بلدة كفربطنا بالغوطة الشرقية لدمشق، يمتد لثلاثة كيلومترات ويحوي شبكة اتصالات، ومجهز بثلاثة طوابق، وكان الإرهابيون يصلون إليه عبر شبكة أنفاق، ويحوي أيضاً على مشفى ميداني كان يتم استخدامه لفبركة مسرحيات تتعلق باستهداف المدنيين، وكان المقر مخصصاً لمتزعمي إرهابيي “فيلق الرحمن وجبهة النصرة”.

ـ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 44 جراء سقوط قذيفة صاروخية على سوق شعبي في حي كشكول بمدينة دمشق، يوم أمس، مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ خرجت 140 عائلة من مدينة حرستا، باتجاه مناطق الجيش السوري بعد أن جرى فتح ممر آمن لخروج المدنيين في ضاحية حرستا، حسبما ذكر “المرصد السوري المعارض”.

ـ احصى “المرصد السوري المعارض”، مقتل 235 مسلحاً من المجموعات المسلحة بنيران الجيش السوري في الغوطة الشرقية لدمشق خلال 23 يوماً الماضية.

وقال “المرصد” إن الجيش السوري بات يسيطر على 83% من مساحة الغوطة الشرقية.

ـ سقطت عدة قذائف صاروخية على شارع فارس خوري بحي العباسيين في مدينة دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.

درعا وريفها:

– دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش عند أطراف بلدات حيط وجلين والبكار بريف درعا الغربي.

دير الزور وريفها:

ـ نقل مسؤول “المكتب الأمني” لدى داعش في بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، المدعو “أبو محمود الإسباني”، حوالي 20 مسلحاً من “المكتب الأمني” إلى محاور القتال خارج البلدة، على خلفية استياء الاهالي من تصرفات مسلحي “المكتب”.

الحسكة وريفها:

– شنَّ مسلحو “قسد” حملة اعتقالات، طالت عدداً من الشبان في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري”.

الرقة وريفها:

– قُتلَ شابٌ جراء انفجار لغم به من مخلفات داعش في مدينة الرقة.

ـ قامت “قسد” بإنذار المدنيين في مدينة الرقة الذين قاموا بترميم منازلهم المهدَّمة، بهدم جدران منازلهم المبنية حديثاً بحجة عدم وجود رخصة للبناء.

حلب وريفها:

ـ يواجه أهالي عفرين بريف حلب الشمالي الغربي المهجرين بسبب العدوان التركي، أوضاعا إنسانية صعبة.

ـ أعلن أهالي مدينة دارة عزة وبلدة خان العسل في ريف حلب الغربي، في بيانين منفصلين، عن رفضهم لأي “حكومة” تتبع لأي فصيل عسكري.

إدلب وريفها:

ـ استشهد الشاب احمد اسعد ابو اسعد (٣٢سنة) في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي، جراء اعمال قنص طالت البلدتين من ناحية بنش المجاورة.

المصدر: الاعلام الحربي