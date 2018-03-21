جاء الألمان في المرتبة الأخيرة بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي، من حيث الرغبة في امتلاك مساكنهم الخاصة، حيث يفضل معظم الألمان استئجار المساكن بدلاً من شرائها.

وتظهر أرقام المكتب الأوروبي للإحصاء أن 49.8 في المئة فقط من الألمان يمتلكون منازل، على الرغم من كون ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وسجلت رومانيا، إحدى أفقر الدول في أوروبا، أعلى نسبة في مجال ملكية المساكن، حيث وصلت إلى 95.6 ٪.

وبعدها جاءت كرواتيا وليتوانيا حيث يعيش 89.9 ٪ من مواطني الدولتين في مساكن يمتلكونها، وتبعتهم سلوفاكيا بنسبة 89.5 ٪ ثم المجر بنسبة 86.3 ٪.

أما الدول التي سجلت أقل نسب لتملك المساكن في أوروبا بعد ألمانيا، فتمثلت في الدنمارك حيث يعيش 58.6 ٪ من مواطنيها في مساكن تعود ملكيتها إليهم، ثم النمسا التي بلغت النسبة بها 62 ٪ وفرنسا 63.4 ٪ وبريطانيا 66.4 ٪.

وتظهر الأرقام أن نسبة المواطنين الذين يعيشون في مساكن مؤجرة أعلى في دول أوروبا الغنية مقارنة بدول القارة الأفقر.

وتعود الإحصاءات المذكورة إلى عام 2016 إذ يستغرق إعداد تلك الإحصاءات عادة وقتاً طويلاً لإعدادها والخروج بنتائجها.

المصدر: وكالة الاناضول