دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم للإقبال بكثافة على الإنتخابات النيابية. ولفت الى ان ان “هذا الاستحقاق هو استفتاء على الثوابت السياسية التي حفظت كرامة لبنان واللبنانيين”.

وقال هاشم في حديث له الاربعاء إن “هذه الانتخابات هي الرادع للعدو الاسرائيلي الذي ما زال يضع وطننا في دائرة استهدافاته واطماعه”، وتابع “هذا ما يدفعنا كأصحاب قضية اساسية للتمسك بخيارات شعبنا التي تنطلق من هوية هذه الأرض”.

وشدد هاشم على ان “هذه الانتخابات مفصلية واساسية لاعادة تكوين السلطة لأنها المرة الأولى التي تجري فيها الأنتخابات وفق النظام النسبي كتجربة جديدة لا بد من تطويرها مستقبلا لتفادي الكثيرمن الثغرات والأبتعاد عن تاثير الخطاب الطائفي والمذهبي والمناطقي او تأثير المال السياسي”.

وأكد هاشم انه “لا بد من الوصول يوما الى اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النظام النسبي وخارج القيد الطائفي مع اقرار مجلسا للشيوخ وبهذا يطمئن جيل الشباب الصاعد الى مستقبله والوصول الى حقوقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام