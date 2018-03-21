صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء ضد مشروع قرار يقضي بوقف الولايات المتحدة دعمها للسعودية في عدوانها على اليمن.

وقد ناقش أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق الثلاثاء، مشروع قرار لإنهاء دعم الولايات المتحدة لعدوان السعودية على اليمن.

وتزامن النقاش المذكور مع اجتماع الرئيس دونالد ترامب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم في البيت الأبيض، ووصف أعضاء دعموا مشروع القرار في مجلس الشيوخ العدوان المستمر منذ 3 سنوات في اليمن بأنه “كارثة إنسانية”، محملين السعودية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تردي.

وتطرق السناتور بيرني ساندرز خلال الجلسة، وهو من الداعمين الرئيسيين للقرار إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين والمجاعة وتفشي الكوليرا الذي ربما يكون الأكبر في التاريخ بسبب الصراع في اليمن، وقال “هذا ما يحدث في اليمن اليوم نتيجة للحرب التي تقودها السعودية هناك”.

أما السناتور الجمهوري مايك لي، وهو من المؤيدين للقرار أيضا فقال، إن العمل على القرار مستمر منذ بعض الوقت ولم يتم ترتيب الأمر ليتزامن “بأي حال من الأحوال” مع زيارة ولي العهد السعودي مضيفا أن “السعودية شريك لا غنى عنه في المنطقة”.

المصدر: وكالة رويترز