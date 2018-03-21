وجه السيناتور الجمهوري الأمريكي، جون ماكين، انتقادا لرئيس بلاده، دونالد ترامب، لتهنئته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونقلت قناة ABC الأمريكية عن ماكين قوله في هذا الصدد: “الرئيس الأمريكي بتهنئته الدكتاتوريين بالفوز في الانتخابات المزورة، لا يقود العالم الحر.. (ترامب) بتهنئته فلاديمير بوتين قد أساء لكل مواطن روسي منع حق التصويت في انتخابات حرة وعادلة”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي هنأ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي بالفوز في انتخابات الرئاسة وبحث معه قضايا استراتيجية.

المصدر: وكالات