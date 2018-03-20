اعلن وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشن في ختام اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في بوينس ايرس، ان بلاده لا تخشى حربا تجارية، مع تأكيدها بانها لا تسعى اليها.

وقال منوتشن في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه نحو 15 وزير مالية على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين “علينا ان نكون جاهزين للتدخل للدفاع عن قيام تبادل حر متوازن لما فيه مصلحة الولايات المتحدة”.

واضاف الوزير الاميركي ان الحرب التجارية “ليست هدفا لنا الا اننا لا نخشاها”، مستعيدا بذلك كلمات سبق ان استخدمها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

ومن المنتظر ان يبدأ العمل الجمعة بفرض رسوم بقيمة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الالمنيوم.

وتابع منوتشن “المسألة ليست عبارة عن نزعة حمائية بل تبادل حر يكون متوازنا”، كما دعا الصين الى فتح اسواقها امام الشركات الاميركية.

واكد منوتشن انه اجرى محادثات “ايجابية” في بوينس ايرس، ولم يكشف ما اذا كانت هناك دول اخرى غير كندا والمكسيك ستعفى من الرسوم على الصلب والالمنيوم. كما يطالب الاوروبيون. وختم قائلا “ان المحادثات قائمة لننتظر الرئيس ليتخذ قراراه سريعا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية