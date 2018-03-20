أكد وزير الدفاع الوطني في الحكومة اللبنانية يعقوب الصراف ان “الجيش اللبناني الذي هزم الارهاب في الجرود ودحر الخلايا الارهابية من خلال العمليات الاستباقية يعمل في الداخل على ضبط الاستقرار الامني وهو في جهوزية لمواكبة الاستحقاق النيابي في ايار/مايو المقبل”.

واشار الصراف في حديث له الثلاثاء الى ان “الجيش اللبناني يعمل على ضبط الحدود وترسيخ الاستقرار الامني في الجنوب بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل”، وشدد على “التزام لبنان القرار 1701 ركز على الخروق الاسرائيلية لهذا القرار من خلال استمرار الانتهاكات الاسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا فضلا عن ان اسرائيل لا تتوقف عن اطلاق التهديدات ضد لبنان”.

ولفت الصراف الى أن “الجيش اللبناني قادر على حماية حدوده ونفطه وثرواته، والقرار اللبناني واضح بالرد على أي اعتداء على أرضه”، ونوه “بالتعاون الكامل والتام بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل والذي ترجمت نتائجه هدوءا امنيا في الجنوب”، مشيدا “بما تقدمه الوحدة الايرلندية المشاركة في قوات اليونيفيل ولا سيما في مجال الخدمات والمشاريع الانمائية مما عزز علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين”.

والتقى الصراف نظيره الايرلندي بول كيهوي في حضور مساعد الوزير سياران مورفي وقنصل لبنان الفخري في ايرلندا السفير جورج سيام، وكان الوزير الايرلندي قد وصل صباحا الى الوزارة حيث أقيم له استقبال رسمي ووضع اكليلا من الزهر على نصب الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام