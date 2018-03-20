أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 19 مارس / آذار، حول عملية الجيش التركي في عفرين. وفي رد مكتوب على تصريحات الخارجية المصرية حول العملية قالت الخارجية التركية، إن “الزعم بأن عملية غصن الزيتون انتهكت حقوق المدنيين في عفرين، وعمقت من الأزمة الإنسانية في سوريا، عارية من الصحة”.

وأفاد البيان أن “تركيا التي تأتي على رأس الدول المدافعة عن وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية، ساهمت في حماية هذه الوحدة عبر مكافحة منظمة إرهابية انفصالية”. وأضاف “الادعاءات بأن العملية (غصن الزيتون) انتهكت حقوق المدنيين وعمقت من الأزمة الإنسانية في سوريا، عارية من الصحة. العملية أنقذت المدنيين من سيطرة منظمة إرهابية وفتحت الطريق أمام أمن واستقرار مستدامين في المنطقة”.

المصدر: الاناضول