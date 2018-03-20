واصلت وحدات الجيشِ السوري تقدمَها ضدَ ما تبقى من معاقلِ الجماعاتِ الارهابيةِ المسلحة في الغوطة الشرقية بعدَ تأمينِ معظمِ المناطق.

واطلقت الوحداتُ العسكريةُ السوريةُ عملياتٍ عدةً في وادي عين ترما استخدمت فيها تكتيكاتٍ واسلحةً تتناسبُ والمناطقَ السكنيةَ وطبيعةَ الأرضِ الزراعيةِ محققةً تقدماً جديداً بعدَ تكبيدِ التنظيماتِ الإرهابيةِ خسائرَ بالأفرادِ والعتاد.

ويحقق الجيشُ السوري تقدمَه في وادي عين ترما بالتوازي مع عملياتِه العسكريةِ ضدَ التنظيماتِ الإرهابيةِ في بلداتِ حزة وزملكا وعربين بعدَ تثبيتِ نقاطِه في بلدتي سقبا وكفر بطنا.

وعلى محاورَ اخرى ، تصدت وحداتُ الجيشِ لمحاولاتِ تسللٍ قامت بها مجموعاتٌ إرهابيةٌ من اتجاهِ دوما إلى أطرافِ بلدة مسرابا.

المصدر: قناة المنار