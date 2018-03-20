رأى رئيس المجلس النيابي في لبنان نبيه بري ان “الانكفاء عن المشاركة في العملية الانتخابية هو تخل عن القيام بواجب وطني وتخل عن المسؤولية”.

وشدد الرئيس بري في حديث له الثلاثاء خلال استقباله رئيس واعضاء رابطة مخاتير قرى قضاء صور على “الدور المحوري المنوط بالمختارين في حض الناخبين لرفع نسبة الاقتراع في الانتخابات في مختلف الدوائر، وخصوصا في الجنوب”.

وأكد الرئيس بري أن “كل أبناء الجنوب وفي المقدمة المخاتير واعضاء الهيئات الاختيارية وكل الهيئات التمثيلية المنتخبة من مجالس بلدية واندية وجمعيات معنيون بتحويل الاستحقاق الانتخابي الى استفتاء على ثوابت الجنوب اللبناني في الوحدة والعيش المشترك الحقيقي”.

من جهة ثانية، أبرق الرئيس بري الى الرئيس الروسي فلاديميير بوتين، مهنئا بفوزه في الانتخابات لولاية رئاسية جديدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام