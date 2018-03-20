استقبل الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد في مكتبه، وفدا من المنظمة اللبنانية للعدالة برئاسة الدكتور علي الشيخ عمار، وضم الشيخ محيي الدين عنتر، الحاج عبد الغني القطب والإعلامي علي اسكندراني، وفي حضور المهندس محمود دندشلي.

وتم الإتفاق على فتح أبواب التواصل والتعاون المثمر والمجدي في سبيل خدمة قضايا وملفات مدينة صيدا، وأكد الحاضرون “أن الانتخابات هي محطة للتواصل والتلاقي على خدمة المدينة وعلى استمرار هذا التعاون بغض النظر عن المحطة الانتخابية”.

كما تم، بحسب بيان لـ “التنظيم” “التأكيد على استقلالية المدينة وعروبتها وخطها المقاوم والمناضل الجامع لكل أطيافها، بخاصة أن المجتمع الصيداوي أول من قدم الشهداء في سبيل تحرير صيدا من الإحتلال الصهيوني وعملائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام