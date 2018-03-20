هنأ رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وقال راخوي في رسالة تهنئة “أريد أن أنقل إليكم خالص التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم في الانتخابات الرئاسية الروسية، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في أداء واجباتكم”.

وأضاف راخوي “اللحظات الصعبة التي تواجه العالم الآن تتطلب منا مسؤولية كبيرة”، وتابع “كن على يقين من أنكم ستجدون في الحكومة الإسبانية الاستعدادية في تعزيز و مواصلة تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين بلدينا “.

المصدر: سبوتنيك