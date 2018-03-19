اعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيسكي الاثنين انه اتفق مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تزور وارسو، على ان يصدر من “الاتحاد الاوروبي رد حازم وليس فقط رمزيا” في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا.

وقال في مؤتمر صحافي بعد لقاء مع ميركل “اتفقنا على القول ان على الاتحاد الاوروبي اعطاء رد حازم وليس فقط رمزيا ونتوقع من الاتحاد ان يدرج مسألة الهجوم الروسي في خلاصات المجلس الاوروبي”. واضاف “على المعتدي الروسي ان يعلم بانه لا يستطيع مهاجمة دولة عضو في الحلف الاطلسي”.

لكن تصريحات ميركل كانت اقل حدة وامتنعت عن نسب مسؤولية تسميم سيرغي سكريبال مباشرة الى روسيا. وقالت ان “معلومات جدية توجه اصابع الاتهام الى روسيا، وعلى روسيا الان ان تثبت بان الامر ليس كذلك”.

لكنها اصرت على وجوب صدور”خلاصات قوية” من المجلس الاوروبي في 22 و23 آذار/مارس مضيفة ان المانيا ستتحرك بهذا الاتجاه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية