مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية ليوم الاثنين 19-3-2018 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2018 - 20:54
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يعرض البرنامج الانتخابي للحزب في كلمة عند الـ 20:30 من مساء الاربعاء
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: كما نقوم بواجبنا بالعمل بمؤسسات الدولة نقوم بواجبنا بالمشاركة بالانتخابات
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: الاقتصاد من دون تحصين هو الارتماء في أحضان البنك الدولي
الجيش السوري يواصل تأمين الأهالي في الغوطة وإيصال المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري إلى بلدة سقبا بعد تحريرها
وحدات من الجيش السوري تضيق الخناق على التنظيمات الارهابية وتعزل تجمعاتها في الغوطة الشرقية وتوجه لها ضربات دقيقة
رئيس لجنة الخارجية في البرلمان الأردني لـ "سبوتنيك": قادرون على القيام بوساطة بين أميركا وروسيا بما خص الجنوب السوري
وفد برلماني أردني يبحث في موسكو مع بوغدانوف التطورات الجارية في الشرق الأوسط ويؤكد على أهمية دور روسيا في المنطقة
رئيس لجنة مجلس الإتحاد الروسي للشؤون الدولية: الولايات المتحدة وحلفاؤها يدعمون بشكل نشط الإرهابيين في سوريا
الرئيس التركي: عازمون على مواصلة عملية "غصن الزيتون" في سوريا حتى نصل إلى منبج والقامشلي وعين العرب
أردوغان يهدد بتنفيذ عملية عسكرية في شمال العراق ضد الأكراد هناك ويقول إن على الحكومة العراقية تقديم التسهيلات لذلك
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد: نحن أمام منعطف تاريخي ولقاء استثنائي وستقتدي بكم قبائل اليمن
الصماد في لقاء قبائل بني صريم بعمران: لقاؤكم أسقط من يبيعون أنفسهم أمام التحالف بالثمن البخس وقدم رسالة بالستية للأعداء
السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي يعزي المجتمع اليمني والأمة الإسلامية في وفاة العالم الجليل السيد حمود عباس المؤيد
السيد الحوثي: كان العالم الجليل السيد حمود المؤيد من أساطين العلم وأوتاد التقى والزهد وداعياً إلى الله ومصلحاً ربانياً
طائرة أميركية من دون طيار تستهدف سيارة بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن يعتقد أنها كانت تقل عناصر من تنظيم القاعدة
الكرملين: على بريطانيا أن تتحمل مسؤولية افتراءاتها الباطلة على روسيا وعليها إما اثبات صحة ادعاءاتها بالأدلة أو الإعتذار
بوتين يلتقي مع المرشحين الرئاسيين في الإنتخابات الروسية: لن ننخرط في سباق تسلح وسنكرس اهتماماً خاصاً للمؤسسة العسكرية
بوتين: سيتم التركيز على عمل السلطة التنفيذية مستقبلاً لمعالجة المشاكل الداخلية وفي المقام الأول ضمان النمو الاقتصادي
انتحاريان يفجران نفسيهما أثناء محاولتهما الفرار من السلطات الأمنية في مدينة بن قردان جنوب شرق تونس
الرئيس السوداني عمر البشير يزور القاهرة ويجتمع مع نظيره السيسي: هناك إرادة سياسية قوية للتعاون لحل أي مشكلة بين البلدين
السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع البشير: بحثنا سبل تعزيز المصالح المشتركة في ظل الاحترام الكامل للظروف الداخلية لكل بلد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن أن الإثنين هو أول أيام شهر رجب
مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية ليوم الاثنين 19-3-2018
منذ 44 mins
19 March، 2018
تقارير مصورة
مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية ليوم الاثنين 19-3-2018.
المصدر:
قناة المنار
مقدمة نشرة اخبار المنار
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