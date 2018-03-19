قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن حصيلة توقيفات الفساد التي نفذتها المملكة منذ نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بلغت 100 مليار دولار.

وردت تصريحات بن سلمان، خلال مقابلة له مع قناة “سي بي سي” الأمريكية، وبثت خلال وقت متأخر من مساء الأحد.

وأضاف الأمير السعودي، أن الهدف الحقيقي من توقيفات الفساد، والتي طالت وزراء وأمراء ورجال أعمال، لم يكن جمع المبلغ أو أي مبلغ آخر.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر 2017، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، قبل أن تطلق سراحهم.

بن سلمان أكد في مقابلته، أن الحصول على المال من توقيفات الفساد لم يكن هدفا، “لكنها رسالة واضحة أن القانون سيكون مقابل كل من ينخرط في صفقات فساد”.

وبلغ إجمالي من جرى استدعاؤهم منذ الإعلان عن تشكيل لجنة مكافحة الفساد في 4 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بحسب النيابة العامة السعودية، نحو 381 شخصا.

المصدر: القدس العربي