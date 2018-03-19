منعت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” اليوم الاثنين، أطفال الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمعتقل في سجون الاحتلال من زيارة بحجة نقله لسجن آخر.

وأوضحت زوجة عدنان في تصريحات لإذاعة القدس، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبلغتهم بإلغاء زيارة أطفالها لوالدهم بحجة نقله من سجن مجدو لسجن “ريمون”.

يذكر، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدنان في الحادي عشر من ديسمبر الماضي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزله بطريقة همجية واعتدوا عليه بشكل همجي حيث طرحوه على الأرض وقيدوه، وحاولوا الاعتداء على زوجته وتوجيه أسلحتهم نحوها، فيما اعتقلت الأسير القائد طارق قعدان بتاريخ 13/11/2017م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري قبل أن تتراجع وتوجه لائحة اتهام ضده.

المصدر: فلسطين اليوم