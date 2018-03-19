كثف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاحد هجومه على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي محتمل في الانتخابات الاميركية معتبرا انه منحاز ضده، الا انه لم يستهدف المحقق الخاص الذي حذر اعضاء في مجلس الشيوخ من ان اقالته ستكون “تجاوزا خطيرا للخط الأحمر”.

وفي سلسلة من التغريدات الصباحية، اكد ترامب ان معظم اعضاء فريق مولر من المحققين هم من الديموقراطيين “المتشددين” والمنحازين ضده. وقال ترامب “هل هناك من يعتقد ان ذلك عادل ومع ذلك، ليس هناك تواطؤ!”. وفي تغريدة ليلية سبقت ذلك قال “كان يجب ان لا يبدأ تحقيق مولر مطلقا”.

ويندرج انتقاد ترامب ضمن تصعيد للمواجهة مع مولر على خلفية تحقيقه في احتمال حصول تواطؤ بين الحملة الانتخابية لترامب وجهات روسية سعت الى التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية في 2016 لمصلحة المرشح الجمهوري.

وهاجم الرئيس الاميركي ايضا كلا من المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي اندرو ماكيب، الذي اقيل الجمعة قبل يومين من موعد تقاعده. والمدير السابق للمكتب جيمس كومي، الذي اقاله ترامب العام الماضي على خلفية التحقيق في احتمال حصول تدخل روسي.

ولا يعرف بعد متى سينتهي مولر من التحقيق، ولكن مع اقتراب التحقيق من الرئيس. والمقربين منه ومصالحه التجارية، فان هجماته تزداد شراسة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية