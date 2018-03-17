قال رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، “إن الولايات المتحدة تحضر لتوجيه ضربات ضد أهداف حكومية سورية باستخدام الصواريخ المجنحة”.

وذكر رودسكوي خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الدفاع الروسية، “أن واشنطن دربت مسلحين في سوريا لتنفيذ استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية”، مضيفا “أن المسلحين لم يتوقفوا عن محاولاتهم الاستفزازية تلك”.

وأضاف “أن المسلحين الموجودين جنوبي البلاد حصلوا على مواد كيميائية لتصنيع السلاح، تحت غطاء حمولات من المساعدات الإنسانية”.

المصدر: روسيا اليوم