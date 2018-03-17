سلاح الجو السوري ينفذ سلسلة غارات جوية مستهدفا مواقع ونقاط انتشار ارهابيي داعش في مخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق ويحقق اصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2018 - 16:43
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قوات الاحتلال تقوم باخلاء منزل منفذ عملية جنين "علاء قبها" الذي قتل ضابطا وجنديا وجرح آخرين تمهيدا لهدمه
قوات الاحتلال تنفذ عملية عسكرية واسعة في بلدة برطعة جنوب جنين مسقط رأس منفذ عملية الدهس الاسير "علاء قبها"
الجيش السوري يسيطر على مدرسة الفارابي شمال الريحان وعلى تل كردي ومساحة واسعة من مزارعها في الغوطة الشرقية لدمشق
الجيش السوري يؤمن خروج أعداد كبيرة من المدنيين من الغوطة الشرقية عبر معبر حمورية
مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية: خروج نحو 7 آلاف مدني من الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم السبت
الدفاع الروسية: وحدات الجيش الاميركي شرقي دير الزور تعرقل عودة هذه المناطق للجيش السوري وتمنع خروج المدنيين من الرقة
ارتفاع حصيلة قصف الطائرات التركية على مشفى عفرين بريف حلب الشمالي الغربي الى 16 ضحية وعشرات الجرحى
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: أوشكنا على دخول عفرين وقد تم قتل 3569 "ارهابيا" منذ بدء العملية
المرصد السوري المعارض: أكثر من 150 الف مدني نزحوا من عفرين منذ الاربعاء باتجاه نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي
اللجان الشعبية في كفريا والفوعة المحاصرتين تحبط محاولة تسلل ارهابيين من النصرة الى البلدتين وتوقع قتلى وجرحى بصفوفهم
سيرغي لافروف: روسيا تدين الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية الاجنبية على الاراضي السورية
المرشح في دائرة بعلبك الهرمل سامر التوم يعلن سحب ترشيحه عن مقعد الروم الكاثوليك لصالح لائحة الامل والوفاء
مصدر عسكري يمني: 3 عمليات هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع لاتباع العدوان في الجوف
مصدر عسكري يمني: مقتل وجرح العديد من اتباع العدوان في عملية هجومية استهدفت مواقعهم بوادي شواق بمديرية الغيل
محمد عبد السلام: ندعو وكالة سبوتنيك الروسية لتصحيح موقفها وتعديل نهجها بخصوص اليمن وما يتعرض له من عدوان سافر
الخارجية الروسية تبلغ السفير البريطاني بضرورة مغادرة 23 دبلوماسياً بريطانياً موسكو خلال اسبوع
الخارجية الروسية تسحب موافقتها على افتتاح قنصلية بريطانية في سان بطرسبورغ
الخارجية الروسية: ان لم تتوقف بريطانيا عن خطواتها غير الودية فاننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ المزيد من الخطوات
الخارجية البريطانية: لندن غير معنية بقطع العلاقات مع موسكو بشكل كامل
الخارجية البريطانية: مجلس الامن القومي يبحث الاسبوع المقبل خطوات جديدة ردا على اجراءات موسكو
الداخلية الافغانية: سقوط شهداء وجرحى بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في كابول
الشرطة اليونانية: 14 قتيلا على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة اليونان
سلاح الجو السوري ينفذ سلسلة غارات جوية مستهدفا مواقع ونقاط انتشار ارهابيي داعش في مخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق ويحقق اصابات مؤكدة
منذ 1 ساعة
17 March، 2018
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16 قتيلا على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة اليونان
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