يطمح أسترالي مقعد إلى أن يصبح أول شخص مصاب بشلل في الجزء السفلي من جسمه، يصل إلى معسكر الأساس في جبل إيفرست من دون مساعدة خلال عملية تسلق يستخدم فيها يديه خصوصا.

ومن المقرر أن يكون سكوت دولان البالغ من العمر 28 عاماً انطلق أمس الجمعة قاصداً ارتفاع 5364 متراً في الجانب النيبالي من مرتفعات هملايا، وهي منطقة لا يمكن بلوغها عادة سوى سيراً على الأقدام أو بالمروحيات، لكنه ينوي تحقيق ذلك على كرسيّه النقال.

وسيستخدم هذا المغامر الاستثنائي كرسياً متحركاً صمّم خصيصاً لهذه المهمة، لكن اعتماده الأكبر سيكون على يديه. ففي هذه الرحلة المحفوفة بالمصاعب سيحاول سكوت أن يعتلي الجبال ماشيا على يديه فيما رفيق له يرفع رجليه من الخلف. ويقول: «سأخرج من الكرسي النقال، وأمشي على يديّ».

ويتدرّب سكوت على هذه المهمة منذ ثمانية أشهر، مواظباً على تمارين للعضلات والقلب، كما أنه أمضى وقتاً في جبال أستراليا واضعاً قناعاً يحدّ من وصول الأوكسجين إلى رئتيه، كما هي الحال في مرتفعات هملايا. وتبدأ الرحلة في لوكالا على بعد 140 كيلومتراً من شرق كاتماندو، وتسلك طريقاً قديماً للتجارة بين التيبت والنيبال، وسلسلة من الجسور المعلقة فوق نهر وادي كومجونغ، قبل البدء بالصعود إلى المخيم الذي ينطلق منه المتسلقون إلى قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم.

ويضطر المتسلقون أحياناً لتسلّق الصخور بين الثلج والوحل، على ارتفاع تنحسر فيه نسبة الأوكسجين في الهواء، وهو ما يسبب ألماً في الرأس وشعوراً بالدوار.

ويقول سكوت دولان: «لا أعرف كيف ستكون الأمور، لا شكّ أن هناك مسالك لا يمكن اجتيازها بالكرسيّ النقال، سيتعيّن عليّ أن أنزل عنها وأستخدم اليدين، وقد يكون ذلك أصعب ما في الرحلة، آمل ألا أصاب بدوار الجبال».

ويسلك هذا الطريق خمسة آلاف شخص كل عام، وهو يستغرق ما بين ثمانية أيام وعشرة، حسب وزارة السياحة النيبالية. لكن سكوت دولان يتوقّع أن تستغرق رحلته ضعف ذلك.

في سنّ السابعة عشرة أصيب بكسر في العمود الفقري بعد تعرّضه لحادث وهو يقود دراجة نارية، ومنذ ذلك الحين وهو يتنقل على الكرسيّ المتحرّك.

وبعد ذلك بسنوات عاد إلى ممارسة الرياضة، ثم التقى بصديقه مات لايكوك مؤسس علامة «أبيكسجين» الرياضية، والمتطوّع في مجال دعم المقعدين لتجاوز إصاباتهم. ويعود الفضل في رحلة التسلّق المنتظرة إلى مات لايكوك، الذي حدّث بها صديقه المقعد أثناء جلسة قهوة.

في البدء رفض سكوت دولان الفكرة، لكن إصرار الصديق على مدى أسابيع جعله يقتنع.

وتكفّلت شركة لايكوك بكلّ النفقات البالغة في الإجمال 44 ألف يورو.

ويقول دولان «يمكن للمرء أن يفعل أي شيء، إن هو أراد ذلك حقاً، هذا ما تعلّمته حتى الآن..حدودك الوحيدة هي خيالك».

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية