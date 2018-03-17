أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 17 ألف شخص خرجوا عبر الممرات الأمنة من الغوطة الشرقية لدمشق، منذ بداية الهدنة. وقال مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء يوري يفتوشينكو: “خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية خرج أكثر من 5 آلاف شخص من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات التي فتحت لهذا الغرض في كل من حمورية وسقبا وخازه”.

وأشار يفتوشينكو إلى أن المسلحين حاولوا إعاقة خروج المدنيين من بلدة حمورية، وقال، “أقدم عدد من القناصة المتحصنين داخل البيوت بإطلاق النار على المواطنين لدى خروجهم من البلدة”. وأضاف، “بفضل التعامل السريع، تم معالجة القناصة وتحييدهم، الأمر الذي سهل استئناف عملية خروج المدنيين”.

المصدر: موقع روسيا اليوم