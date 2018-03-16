في الضاحيةِ الجَنوبية لبيروت مشاريعُ تجميليةٌ تغني طرقاتها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2018 - 22:57
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في الضاحيةِ الجَنوبية لبيروت مشاريعُ تجميليةٌ تغني طرقاتها
منذ 54 mins
16 March، 2018
تقارير مصورة
في الضاحيةِ الجَنوبية لبيروت مشاريعُ تجميليةٌ تغني طرقاتها .
المصدر:
قناة المنار
الضاحية الجنوبية
مشاريع تجميلية
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