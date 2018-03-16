كاد الأمريكي ألن كليمونز أن يلقى مصرعه، لولا تواجد الطفل مالاشي صاحب التسع سنوات بالصدفة.

وحكى كليمونز أنه رفع جنب السيارة في فناء منزله باستخدام ألواح خشبية ورافع السيارة، ثم استلقى أسفلها، إلا أنها انزلقت وسقطت عليه.

وقال كليمونز لمحطة تلفزيون WIS الأمريكية “كنت أواجه صعوبة كبيرة في التنفس. ظللت مدة ساعة ونصف الساعة أصرخ طالبا المساعدة دون جدوى”.

وأشار كليمونز إلى أنه أوشك على الاستسلام، قبل أن يسرع نحوه الطفل مالاشي، الذي كان يزور عمته، عندما سمع استغاثة الرجل.

وأمسك الطفل برافع السيارة وتمكن من رفع السيارة، متيحا لكليمونز القدرة على التنفس من جديد.

ويقول الطفل: “علمني عمي من قبل كيفية استخدام رافع السيارة”، موضحا أنه عقب رفع السيارة أسرع نحو منزل عمته ليطلب المساعدة.

وتم تحرير كليمونز ونقله إلى المستشفى، ليتلقى العلاج من إصابته بكسر في ستة أضلاع، وكسر في الحوض.

وأكد كليمونز أنه يرغب في العودة إلى منزله، وتقديم الشكر للصبي الصغير الذي أنقذ حياته.

أما مالاشي فقد حرص على إيصال رسالة خلال حديثه لإحدى القنوات التلفزيونية، قال فيها: “مهما كنت صغيرا أو كبيرا، كن دائما مفيدا لغيرك”.

المصدر: سبوتنيك