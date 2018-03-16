اعلنت شركة مصر للطيران الجمعة استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو في 12 نيسان/ابريل المقبل والتي كانت عُلقت إثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015.

وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في بيان ان الشركة “قررت تشغيل رحلاتها الى العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من 12 نيسان/ابريل بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا ايام الاحد والثلاثاء والخميس”.

وكانت شركة ايروفلوت اعلنت من جانبها الثلاثاء انها ستستأنف كذلك رحلاتها بين موسكو والقاهرة في 11 نيسان/ابريل المقبل على ان تكون ثلاث رحلات اسبوعيا” ثم تزداد خلال بطولة العالم في كرة القدم التي تجري في روسيا في الصيف..

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية