شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي على “أهمية الاستحقاق الانتخابي ورفع منسوب الوعي الانتخابي سياسياً، عبر التثقيف الانتخابي للتحفيز على المشاركة”، مشيراً الى ان “أهلنا هم على مستوى المسؤولية، كانوا ولا يزالون ضمانة وأساس الخيارات التي انتصر الجنوب والوطن بفضلها”. وفي لقاء حواري عُقد في دارة رئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز في تبنين، رأى بزي أن “كل ما يقدم لهذه الأرض يبقى دون ما تستحق”، مؤكداً “أهمية الانماء في كل المناطق لا سيما في الجنوب، لخصوصية مجتمع المواجهة في وجه الخطر الصهيوني الدائم”.

كما تحدث عن “رمزية تبنين بلدة قائد هذه المسيرة الذي يضع لبنان وهموم الامة كلها في عقله ووجدانه”، قائلاً “علينا أن نكون هادئين كعادتنا في مقاربتنا لهذا الاستحقاق، والابتعاد عن كل لغة عصبية، وهذا ما لن تنجر اليه حركة أمل ابدا وهي رائدة الحوار واللغة الجامعة”. وأمل بزي “الخير من كل دعم دولي صادق، ولكن نحن مطالبون اولا بخلق المناخات الوطنية الصحية لكسب ثقة الداخل والخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام