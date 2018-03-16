ندد مجلس الامن الدولي في بيان لخميس بالتدهور الواسع “المدمر” للوضع الانساني في اليمن حيث هناك “22.2 مليون شخص” بحاجة لمساعدة اي “اكثر بـ 3.4 ملايين مقارنة مع السنة الماضية”.

ولفت المجلس إلى الاعتداءات بدون تمييز في مناطق مأهولة بكثافة، حيث تسببت بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين وأضرارا بالمرافق المدنية.

وقال المجلس في بيان إن “مجلس الأمن يعبر عن بالغ قلقه حيال التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن والتأثير المدمر للنزاع على المدنيين”.

وذكر المجلس في بيان إن تقديرات الأمم المتحدة تؤكد وجود 22.2 شخص (76% من السكان) الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية بزيادة 3.4 ملايين مقارنة بالعام الفائت، فيما يواجه 8.4 ملايين شخص خطر المجاعة مقابل 6.8 ملايين عام 2017.

وخلافا لقرار يصدر عن مجلس الامن يتطلب غالبية من تسعة اصوات من اصل 15 صوتا ودون ان يستخدم ضده فيتو من دولة دائمة العضوية، فان اصدار بيان “رئاسي” عن المجلس يتطلب اجماع الدول الاعضاء الذين يمكن ان يتفاوضوا على ادنى التفاصيل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية