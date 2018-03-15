قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن بلاده أقدمت على مشاريع مهمة بالتعاون مع تركيا وجورجيا، وتعمل في الوقت الراهن على تفعيل مشاريع ضخمة جديدة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها علييف في الجلسة الافتتاحية لـ”منتدى باكو العالمي”، الذي انطلقت أعمال دورته السادسة، في وقت سابق اليوم الخميس، في أذربيجان. وأشار علييف إلى مشاركة أذربيجان في إنشاء مشروع “ممر الغاز الجنوبي” لنقل الغاز الأذري إلى الدول الأوروبية، والبالغ قيمته حوالي 40 مليار دولار. وأعلن عن أن بلاده ستفتتح في وقت لاحق من العام الجاري، مشروع خط أنابيب عابر للأناضول (تاناب) والذي سينقل الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

ويهدف مشروع “ممر الغاز الجنوبي” الذي سينقل الغاز الأذري المستخرج من بحر قزوين، إلى تحقيق أمن وتنوع إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي. وشدّد الرئيس الأذري على أن التعاون بين بلاده وتركيا وجورجيا يُشكّل أهمية كبيرة بالنسبة إلى المنطقة برمتها.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول