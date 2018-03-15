توقف وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو الخميس في بكين قبل ان يتوجه الى السويد البلد الذي يمثل المصالح الاميركية في بيونغ يانغ، بينما تستعد كوريا الشمالية والولايات المتحدة لتنظيم قمة تاريخية بينهما.

واكدت وزارة الخارجية الصينية معلومات افادت ان وزير الخارجية الكوري الشمالي توقف في بكين ليستقل طائرة الى ستوكهولم، وردا على سؤال خلال لقاء مع صحافيين، لم يقدم الناطق باسم الخارجية الصيني لو كانغ اي تفاصيل.

واوضحت وزارة الخارجية السويدية في بيان ان “المناقشات ستتناول دور سلطة الحماية القنصلية الذي تلعبه السويد لدى الولايات المتحدة وكندا واستراليا”.

وكانت الصحيفة السويدية “داغنس نيهير” ذكرت نقلا عن مصدر دبلوماسية الاسبوع الماضي، ان وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم ستلتقي ري في “مستقبل قريب”.

من جهتها، قالت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) ان شو كانغ ايل مساعد المدير العام لادارة اميركا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، يرافق ري في رحلته.

وصرح مصدر في العاصمة الصينية لوكالة الانباء الكورية الجنوبية “لا يمكننا استبعاد امكانية اتصال بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية” خلال زيارة ري الى السويد.

واضافت وكالة الانباء ان الوزير الكوري الشمالية يفترض ان يستقل طائرة من بكين ويتوقع ان تصل الى ستوكهولم عند الساعة 18.15 (17.15 ت غ)، بتأخير ساعة ونصف الساعة عن موعدها المحدد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية