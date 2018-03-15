أوضح عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب أمل أبو زيد ان “المؤسسات الامنية بحاجة الى دعم دولي في ضوء المخاطر الإسرائيلية والارهابية التي يواجهها لبنان”. وقال في حديث اذاعي “اننا نعول على نتائج المؤتمرات الدولية لاسيما وان الحكومة اللبنانية وفت بوعدها لناحية الإصلاحات التي لحظتها موازنة ال 2018”.

وأشار أبو زيد الى ان “بعض الدول العربية أبدت استعدادها لتزويد لبنان بمبالغ تصل الى 800 مليون دولار يستطيع من خلالها الحصول على قروض ميسرة من البنك الدولي ومؤسسات أوروبية أخرى”.

وعول على “دور رئيسي الجمهورية والحكومة والأحزاب السياسية لمنع ذهاب المساعدات والهبات الى مزاريب الفساد والهدر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام