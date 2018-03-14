سلسلةُ لقاءاتٍ انتخابيةٍ معَ مرشحي لائحةِ الوفاء والأمل في قضاء الهرمل، والمواقفُ تشددُ على دورِ الإنماءِ في تطويرِ القرى وتلبيةِ احتياجاتِ أهلِها.
المصدر: المنار
سلسلةُ لقاءاتٍ انتخابيةٍ معَ مرشحي لائحةِ الوفاء والأمل في قضاء الهرمل، والمواقفُ تشددُ على دورِ الإنماءِ في تطويرِ القرى وتلبيةِ احتياجاتِ أهلِها.
المصدر: المنار
تواصلت اللقاءات الانتخابية مع مرشحي “لائحة الوفاء والأمل” في قضاء الهرمل، والتي عقدت في حي الحارة وبلدات المشرفة، حوش السيد علي، الكواخ والبويضة، وشارك فيها الوزيران حسين الحاج حسن وغازي زعيتر، النائبان علي المقداد والوليد سكرية، والمرشحان إيهاب حمادة وألبير منصور، مسؤولون في “حزب الله” وحركة “أمل” وحشد من الفاعليات ...