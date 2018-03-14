لائحة الوفاء والأمل واصلت لقاءاتها في الهرمل والكلمات اكدت التزام خيار المقاومة

تواصلت اللقاءات الانتخابية مع مرشحي “لائحة الوفاء والأمل” في قضاء الهرمل، والتي عقدت في حي الحارة وبلدات المشرفة، حوش السيد علي، الكواخ والبويضة، وشارك فيها الوزيران حسين الحاج حسن وغازي زعيتر، النائبان علي المقداد والوليد سكرية، والمرشحان إيهاب حمادة وألبير منصور، مسؤولون في “حزب الله” وحركة “أمل” وحشد من الفاعليات ...