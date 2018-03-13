ايران تعتبر المغامرات الامريكية في سوريا “لعبا بالنار”

حذّر أمين المجلس الأعلى للامن القومي الإيراني علي شمخاني الولايات المتحدة الامريكية من عواقب مغامراتها وتصرفاتها الحمقاء مشيرا إلى أن هذه التصرفات هي لعب بالنار. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن شمخاني ردّ على التهديدات الأمريكية الأخيرة لاستهداف سوريا بتهمة الاستعداد لاستخدام الاسلحة الكيميائية، واعتبرها تغطية على الهزيمة المستمرة لمحور ...