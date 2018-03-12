أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني الإثنين أن الاتحاد الأوروبي يؤيد التنفيذ التام لاتفاقات مينسك ومستعد لقديم مساعدته في إعادة بناء دونباس. وقالت موغيريني، في إحاطة إعلامية بعد لقائها رئيس الحكومة الأوكرانية، “نحن نؤيد التنفيذ التام لاتفاقات مينسك، نحن كاتحاد أوروبي مستعدون أن نفعل أكثر لإعادة إعمار هذه المنطقة، لكن أولاً نريد أن نركز جهودنا على التنفيذ التام لاتفاقات مينسك”. وأفادت أيضاً أنه منذ بداية عام 2014، قدم الجانب الأوروبي لكييف 700 مليون يورو من المساعدات الإنسانية المخصصة لدونباس.

يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك، اللتين قد أعلنتا استقلالهما من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام . ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد تجاوز عدد الضحايا الـ 10 آلاف مدني. هذا وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات في مينسك، والتي وافقت منذ شهر أيلول/ سبتمبر عام 2014 على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك إقامة الهدنة . إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع مستمرة على الرغم من اتفاقات الهدنة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية