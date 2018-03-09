أكدت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة “فتح” في قطاع غزة أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قامت تعسفيا بنقل عميد أسرى قطاع غزة ضياء زكريا شاكر الأغا من سجن نفحة الصحراوي إلى سجن جلبوع ولم تذعن لمطالب الأسرى واحتجاجاتهم على النقل التعسفي.

وأوضحت المفوضية في بيان لها الخميس أن “إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قامت في يوم الأحد الماضي 4 / 2 / 2018 بنقل عميد أسرى قطاع غزة إلى سجن جلبوع في محاولة بائسة لكسر وحدة وإرادة الأسرى وقيادة الحركة الأسيرة في سجن نفحة الصحراوي من جانب وكعقاب عنصري للأسير لمشاركته الفاعلة في إضراب الأسرى في العام الماضي 2017”.

وأشارت المفوضية الى أن “إسرائيل تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية في التعامل مع الأسرى بحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الإتفاقيات والقوانين والنظم الدولية وفي المماطلة والتسويف بعدم إطلاق سراح الدفعة الرابعة لأسرى ما قبل أوسلو ومن بينهم الأسير ضياء الأغا حيث كان من المقرر الإفراج عنهم في يوم الأحد 29 / 12 / 2013”.

من جهتها، أفادت الحاجة أم ضياء الأغا والدة عميد أسرى قطاع غزة أن “نجلها معتقل في السجون الإسرائيلية منذ تاريخ 10 / 10 / 1992 – حكم عليه بالسجن مدى الحياة وهو من مواليد مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة في 19 نيسان 1975 وقد فقد والده الممنوع من الزيارة في تاريخ 11 / 11 / 2005 بعد إصابته بنوبة قلبية حادة وله شقيق محرر كان اعتقل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 5 / 5 / 2003 وأمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مدة 13 عاما”.

المصدر: وكالة معاً