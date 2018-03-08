رأى مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان في كوريا الشمالية توماس اوجيا كينتانا انه “من الممكن اجراء حوار مهم مع بيونغ يانغ”، واشار الى “فرص مشجعة للتعاون رغم استمرار الانتهاكات الخطيرة”، على حد قوله.

واضاف كينتانا في تقريره الذي نشر الاربعاء وسيعرض الاثنين على مجلس حقوق الانسان في جنيف ان “الفرصة قائمة حاليا ربما لاعطاء دفع لهذه المباحثات”.

ولفت كينتانا الى انه “بعد عقود من العزلة والامكانات المحدودة في مجال المتابعة والتعاون التقني بدأت البلاد حوارا مع الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان وهذا امر كان مستبعدا قبل سنوات وقد يتيح فرصا مشجعة لزيادة التعاون”.

وقال كينتانا إن “كوريا الشمالية اتصلت بالمفوضية العليا لحقوق الانسان للمساعدة في معالجة مسألة حالات الخطف المفترضة شاركت في حوار اقليمي للمجتمع المدني حول السلام والاستقرار”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية