نوه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد باستقرار الاوضاع الامنية في البلاد خلال احياء ذكرى انتصار قوات الامن على “الارهاب” بعد الاعتداءات التي نفذت في بن قردان في جنوب البلاد في 7 آذار/مارس 2016.

وقال الشاهد أثناء زيارة قرية بن قردان (جنوب) الحدودية قرب ليبيا التي تعرضت “الحمد لله ان الاوضاع الامنية مستقرة في تونس”.

وأضاف الشاهد “نحن هنا لكي لا ننسى ما حدث في 7 آذار/مارس ونكرس هذا اليوم يوما وطنيا للانتصار ضد الارهاب وبن قردان كبلدة الانتصار على الارهاب”، ودشن نصبا تذكاريا بالمناسبة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية