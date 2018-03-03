قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، إن النشاط العسكري الذي تقوم به قوات الناتو في أوروبا مؤخرا يحمل طابعا عدائيا ضد روسيا الاتحادية.

وأضاف فومين في حوار صحفي على قناة “روسيا 24″، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنشر حوالي 400 صاروخ من منظومة الدرع الصاروخية بالقرب من الحدود الروسية مع الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو، ما يخفض بشكل حاد قدرة الردع النووي الروسي.

وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن جميع الصواريخ الجديدة التي أعلنت عنها روسيا مؤخرا لا تتعارض مع معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وحول علاقات روسيا المستقبلية مع حلف الناتو، قال نائب وزير الدفاع الروسي، إن على واشنطن التوقف عن مواصلة التصعيد والتوجه إلى موسكو للجلوس إلى طاولة الحوار.

المصدر: روسيا اليوم