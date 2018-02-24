أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، جرى خلالها البحث في الاوضاع بالشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها السبت إن “الطرفين بحث الوضع في الشرق الأوسط وكذلك العديد من القضايا الإقليمية الاخرى”.

وأضاف البيان ان “وزير الخارجية الصيني أكد ان بلاده تبذل جهودا حثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وسوف تواصل اتباع موقف موضوعي ومنصف ومتسق فضلا عن ذلك ستواصل المساهمة في الدور الإيجابي والبناء لمجلس الأمن الدولي في القضايا ذات الصلة”.

المصدر: سبوتنيك