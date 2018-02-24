خرق العدو الاسرائيلي السيادة اللبنانية بحرا في انتهاك فاضح للقرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان له الجمعة الى ان “زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 16.45 من يوم الخميس على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة(صفوة) لمسافة حوالي 165 مترا ولمدة دقيقتين”.

ولفت البيان الى انه “ما بين الساعة 3.00 والساعة 5.10 من فجر الجمعة أقدم زورق آخر قبالة رأس الناقورة(جنوب) على رمي عدد من الحشوات المتفجرة وقنبلة مضيئة باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية”.

واكد البيان انه “تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام