تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، دورة العسكريين الإناث اللواتي يتابعن التدريب الأساسي في لواء الحرس الجمهوري، واطلع على أوضاعهن المختلفة وزودهن التوجيهات اللازمة.

وشدد العماد عون على “أهمية دور المرأة في الجيش، خصوصا في الوحدات الإدارية واللوجستية والطبية”، لافتا في هذا الإطار إلى “أدائها المميز ومواجهتها الأخطار من دون تردد ضمن الشرطة العسكرية خلال أحداث عرسال، ما أسهم في تأمين الدعم وتسهيل عمل الوحدات القتالية”.

وأشار إلى “نجاح تجربة تطويع العسكريين الإناث في المؤسسة العسكرية والتي بدأت طلائعها مع عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في العام 1989″، وأكد “استمرار هذا التطويع والعمل على تفعيل دور العسكريين الإناث وزيادة عديدهن مستقبلا، انطلاقا من إيمان الجيش بتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، ومشاركتهم معا في مسيرة نهوض الوطن والدفاع عنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام