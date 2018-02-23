أوضح الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي ردا على سؤال حول تقارير صهيونية تتهمها بعدم القيام بمهامها أن “اليونيفيل على علم بالتقارير الإعلامية هذه والمقال الأصلي المبنية عليه والذي يحتوي على مغالطات واضحة. اليونيفيل تعمل على مدار الساعة وتنفذ نحو 450 نشاطا عملياتيا كل يوم وهي تعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية ، ونحو 40% من هذه الأنشطة تنفذ في الليل. وتقدر اليونيفيل عاليا شراكتها الاستراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، والقوات المسلحة اللبنانية هي جزء لا يتجزأ في ضمان الهدوء والاستقرار الذي تنعم به منطقة عمليات اليونيفيل.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام