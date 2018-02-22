اتهم المتحدث باسم “وحدات الحماية الكردية” المدعو “نوري محمود”، الجيش التركي باستخدام الأسلحة الكيميائية في قصف المدنيين في بلدة جندريس بريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال “محمود” في حديث لوكالة “سبوتنيك، “هناك تقدم للجيش التركي والإرهابيين المتعاونين معه في بعض القرى الحدودية، وهذه القرى حتى الآن هي مواقع حرب ساخنة، لا يوجد أي قرية ليس بها حرب”.

ورداً على سؤال حول منطقة جنديريس قال “محمود” “القصف التركي مستمر، يقصفون مركز المدينة والمدنيين… ويستعملون الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك