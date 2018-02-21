جيزان: إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في معسكر المعطن

جيزان: قنص جندي سعودي في قرية حامضة الشمالية

جيزان: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات الجنود السعوديين في وادي جارة

جيزان: إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في بوابة الموسم جيزان: دك تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقعي السودة والفريضة بقذائف المدفعية مصدر عسكري: تدمير آلية لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي ومصرع طاقمها

تعز: طيران العدوان يشن غارة على موقع الكمين الذي استهدف دورية للقوات الغازية الأحد الماضي شرق مفرق موزع

المصدر: المسيرة