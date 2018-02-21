جيزان: إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في معسكر المعطن
جيزان: قنص جندي سعودي في قرية حامضة الشمالية
جيزان: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات الجنود السعوديين في وادي جارة
جيزان: إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في بوابة الموسم
جيزان: دك تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقعي السودة والفريضة بقذائف المدفعية
مصدر عسكري: تدمير آلية لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي ومصرع طاقمها
تعز: طيران العدوان يشن غارة على موقع الكمين الذي استهدف دورية للقوات الغازية الأحد الماضي شرق مفرق موزع
المصدر: المسيرة