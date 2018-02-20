عقد لقاء بين الحزب السوري القومي الاجتماعي وحركة “أمل”، في مكتب منفذية البقاع الغربي في “القومي”، حضره عن “أمل” عضو هيئة الرئاسة رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، عضو إقليم الجنوب محمد الخشن، ومسؤول الحركة في البقاع الغربي حسن اسعد، وعن “القومي” عضو المكتب السياسي المركزي عبد الله وهاب، عضو المحكمة الحزبية محمد قمر، المنفذان العامان للبقاع الغربي وراشيا نضال منعم وخالد ريدان وعدد من المسؤولين.

وبحث المجتمعون في الشأن الانتخابي، وكان تأكيد، بحسب بيان، على “التحالف المشترك وبخاصة على المستويين السياسي والإنتخابي، والذي ترجم من خلال التعاون بين الجانبين، والذي ساهم في تحقيق جملة من الأهداف الوطنية على مدى العقود الماضية، وبخاصة في مشروع المقاومة والتصدي للعدو الصهيوني، وتحقيق الإنجازات الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية