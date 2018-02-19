وصل مساء الاحد إلى العاصمة المصرية القاهرة القيادي في حركة حماس ومسئول مكتب العلاقات الدولية والسياسية فيها موسى أبو مرزوق ومسؤول مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة عزت الرشق،

وقدم أبو مرزوق والرضق من خارج غزة، وذلك للإنضمام إلى وفد الحركة الموجود بالقاهرة منذ حوالي عشرة أيام ويقوده رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وكان وفد حماس قد وصل القاهرة قبل حوالي عشرة أيام برئاسة هنية وبرفقة عضوي المكتب السياسي للحركة خليل الحية وفتحي حماد، فيما وصل السبت القيادي محمد نصر.

و نقلت صحيفة “القدس” المحلية عن مصادر وصفتها أنه يتوقع وصول المزيد من القيادات من حركة حماس خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء حوارات معمقة مع المسؤولين المصريين في ملفات ثنائية عدة تخص الجانبين.

المصدر: فلسطين اليوم