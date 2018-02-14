أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي الأربعاء، أن الأخير بحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي اركادي دفوركوفيتش تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودخول الشركات الروسية للاستثمار في العراق. وقال المكتب في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي التقى، على هامش مؤتمر إعمار العراق المنعقد في الكويت، نائب رئيس الوزراء الروسي اركادي دفوركوفيتش”.

وأضاف المكتب، أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وإعمار العراق ودخول الشركات الروسية للاستثمار فيه، اضافة الى الاوضاع في المنطقة”. وتابع المكتب في بيانه، أن “نائب رئيس الوزراء الروسي نقل تحيات الرئيس بوتين ورئيس الوزراء الروسي ودعم روسيا الكامل للعراق في مجال الإعمار والمساهمة في إعماره، وان هناك العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة الروسية”. وينعقد اجتماع اليوم ضمن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي تستضيفه الكويت منذ يومين.

المصدر: موقع السومرية نيوز