اصدرت رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي بيانا دانت فيه ما تعرض له الأساتذة المتمرنون الملحقون بكلية التربية من “إفراط باستعمال القوة، ومن توجيه كلام ناب لهم ما يسيء لكرامة كل أستاذ في لبنان، ويعد خرقا للدستور الذي يكفل حرية التعبير التي تشمل حق الإضراب والتظاهر والاعتصام لكل مواطن لبناني”.

واشارت الى “ان الدرجات الاستثنائية التي كانت تعطى سابقا كرد على تصحيح الأجور أو كبدل من غلاء المعيشة كان الهدف الأساسي منها حرمان المتقاعد؛ واليوم يضاف الى هذا الحرمان الأساتذة المتمرنون الملحقون بكلية التربية والأساتذة الذين سيدخلون في ما بعد الى ملاك التعليم الثانوي، لقد آن الأوان لإنهاء بدعة الدرجات الاستثنائية، وأي تصحيح للأجور وأي سلسلة جديدة يجب أن يرتكزا إلى معايير ثابتة تشمل العاملين في الملاك والمتقاعدين بالنسبة نفسها على حد سواء”.

وشدد بيان الرابطة على ان “ما يعانيه متقاعدو التعليم الخاص من عدم قبض معاشاتهم التقاعدية أو تعويضاتهم منذ ستة أشهر حتى الآن هو منتهى الظلم، ومرتبط ببدعة الدرجات الاستثنائية”، مطالبة بـ “وضع حد لمعاناتهم في أسرع وقت ممكن، بإعطائهم الدرجات الست أسوة بزملائهم في الرسمي الذين استفادوا منها بعد إقرار السلسلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام