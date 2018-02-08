قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة تستخدم آلية العقوبات دون تمييز وحساب عواقبها المدمرة .

وأوضح الدبلوماسي الروسي في تعليقه على تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس “كنا قد حذرنا الولايات المتحدة أكثر من مرة من اتخاذ خطوات متهورة. وأشرنا إلى ضرورة ممارسة الحذر الشديد والقدرة على التحمل وضبط النفس. ويتعلق ذلك على حد سواء بخطط إجراء التجارب العسكرية وغيرها من التحضيرات العسكرية والضغط باستخدام العقوبات الذي يستخدمه الساسة الأمريكيون كسلاح دون تمييز للعواقب المدمرة “.

المصدر: نوفوستي