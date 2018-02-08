اشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في اذاعي إلى “ان لبنان محصن ضمن معادلة غير قابلة للاهتزاز أو الانقلاب، على الرغم من بعض النزاعات والخلافات الداخلية التي تبقى محدودة من دون ان تؤثر على الثوابت والانتظام العام”.

وأكد “ان لا خوف على الأمن في لبنان لا من التهديدات الإسرائيلية أو غيرها وذلك بفضل سيطرة الجيش اللبناني على جميع الاراضي اللبنانية وانتظام عمل المؤسسات لا سيما بعد لقاء بعبدا”.

وحول إنجازات وزارة مكافحة الفساد، لفت تويني الى تمكنها من مكافحة تبييض الاموال والمطلوب اليوم من الدولة التعاون من اجل الوصول الى القضاء على الفساد نهائيا للنهوض بالاقتصاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام